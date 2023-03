Německo odmítá kompromisy a objevuje svou novou rychlost, myslí si český velvyslanec Kafka

Ruský prezident Vladimir Putin, který (válkou na Ukrajině) realizuje svůj imperialistický sen, definitivně v Německu rozmetal politiku, která byla postavena na tom, že dobrý kompromis vždycky zvítězí, soudí velvyslanec.

„Teď se ukazuje, že kdo nabízí kompromisy a nemá patřičnou sílu, tak je spíše považován za slabocha, a nikoliv za součást řešení,“ dodal.

Merkelová by prý jednala podobně jako Scholz

Ambasador zminil, že odchodem Merkelové v roce 2021 skončilo krásných šestnáct let. Byla podle něj garantem kompromisů shora. Domnívá se však, že by v dnešní situaci nejednala jinak než Scholz.

Byla političkou se smyslem pro detail, takže ve zmatcích po 24. únoru – začátek ruské invaze na Ukrajinu – by byla schopna najít cestu, „která by možná nebyla tak spektakulární, ale asi by se blížila tomu, o co se pokouší Scholz“.