Řekové protestují kvůli nehodě vlaků. Nový ministr slibuje nápravu

Ochromen byl od rána například provoz hromadné dopravy v Aténách, kde byly uzavřeny i některé stanice metra. Některé spoje se ale rozjely před polednem proto, aby se lidé mohli dostat na demonstrace. V celé zemi nejezdí vlaky, jejich provoz se zastavil po srážce z minulého týdne. Zaměstnanci železnic od té doby stávkují. Ve středu vyhlásil čtyřiadvacetihodinovou stávku i odborový svaz státních zaměstnanců ADEDY.

Nový ministr dopravy Jorgos Gerapetritis, který se úřadu ujal minulý týden po odstoupení svého předchůdce kvůli tragické srážce vlaků, se ve středu znovu omluvil pozůstalým i všem Řekům za to, že vláda nedokázala nehodě předejít. Zdůraznil, že pokud by země měla fungující systém řízení a varování na železnici, tak by se nehoda nestala.

Vlaky se na téže koleji ocitly kvůli chybě strojvedoucího, který zodpovědnost přiznal a je ve vazbě. Mnozí, včetně železničních odborů, ale kritizovali vládu za úsporná opatření a liknavost, které vedly ke špatnému zabezpečení vlakové dopravy.