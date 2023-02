Izraelci opět demonstrovali proti soudní reformě, do ulic jich vyšly desetitisíce

K davu v Tel Avivu promluvila někdejší ministryně spravedlnosti Netanjahuovy vlády Cipi Livniová. „Nevyšli jsme do ulic kvůli výsledkům voleb. Jsme tady kvůli tomu, co děláte od svého zvolení,“ řekla Livniová na adresu premiéra. Kritizovala některé nové zákony i pronásledování státních zaměstnanců, Netanjahuovo působení v posledních týdnech označila za fašismus, píší The Times of Israel.

Bývalý náčelník generálního štábu izraelské armády Dan Haluc při účasti na protestech v Tel Avivu řekl, že Izraelci nebudou chtít sloužit v armádě, pokud vláda bude pokračovat ve svých plánech v oblasti soudnictví.

„Vojáci a důstojníci, kteří poznají, že zde panuje diktatura, se nebudou chtít stát diktátorovými žoldnéři,“ uvedl Haluc. Vojenská služba je přitom pro většinu Izraelců povinná, a to jak pro muže, tak i pro ženy.

Tento týden se poprvé demonstrovalo i v Efratu, což je izraelská osada na okupovaném Západním břehu Jordánu, uvedla AFP.

V Tel Avivu lidé také drželi minutu ticha za oběti pátečního teroristického útoku ve východním Jeruzalémě. Muž, který vjel autem na autobusovou zastávku, tam zabil tři lidi.