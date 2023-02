Francie potřebuje dělníky, mezery na pracovním trhu chce zaplnit migranty

Francie zůstává i nadále vůči přistěhovalcům vstřícná. Jen za loňský rok vydaly úřady více než tři sta tisíc povolení k pobytu. Imigranti pomáhají v odvětvích, kde chybějí pracovní síly, tedy hlavně ve stavebnictví, při výrobě automobilů nebo v restauracích a pekárnách.

Pobyt těch, kteří zatím pracují bez patřičného povolení, hodlá vláda legalizovat. Návrh nového imigračního zákona má za cíl vyvážit situaci na trhu práce a reflektovat obavy voličů ohledně bezpečnosti v zemi a integrace menšinových skupin obyvatel.

„Nejde o to, jestli jsme pro, či proti další imigraci, ale o to, že musíme imigraci kontrolovat. Suverénní země si musí definovat svá pravidla pro dělení migrantů,“ prohlásil ministr vnitra Gerald Darmanin.

Po celé zemi se pro nově příchozí budují ubytovací kapacity. Přistěhovalci míří především do menších měst, která se potýkají s úbytkem obyvatel a kde se nově příchozí snadněji začlení.

Spory o nové ubytovací centrum

Čtrnáctitisícové Saint Brévin nedaleko Atlantiku přijalo už desítky migrantů, nyní se ale místní připojili k několika dalším městům, která proti jejich příchodu protestují. Řadě lidí se nelíbí, že by migranti měli bydlet v ubytovacím centru v těsné blízkosti školky.

„Je to opravdu příliš blízko mateřské školy a nevím, jestli by je měli umístit právě sem. Navíc je to daleko od centra města,“ říká obyvatelka Saint Brévin.

Řada rodičů ale s projektem problém nemá. „Mně to nevadí. Už máme jedno migrační centrum, které dobře funguje. Navíc je to dobrá lekce pro děti, přijmout lidi, kteří jsou v nesnázích,“ míní další obyvatelka městečka. „Je dobré přijmout ty, kteří jsou z úplně jiné země. Je to senzační,“ dodává její dcera.