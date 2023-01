Britové dostali slevy za šetření proudem ve špičce, cílem je snížit riziko blackoutů

Pilotního projektu, který zahrnoval pondělí a úterý mezi 17. a 18. hodinou, se účastnilo nakonec na čtyři sta tisíc domácností, upřesnil zpravodaj ČT ve Velké Británii Lukáš Dolanský. „To je docela dost, (energetická) společnost Octopus to přirovnala k tomu, kdyby se na dvě hodiny během těchto dvou dnů vypnulo jedno středně velké město.“

Cílem programu National Grid, jak se projekt nazývá, není úspora domácností, ale ochrana elektrické sítě. Britové se obávají, že v současných chladných dnech by mohlo dojít k výpadkům dodávek.

„Britská síť je napojena na evropskou síť, podmořskými kabely je spojena s Francií, Britové jsou ‚elektricky samostatní', pokud to tak jde říct, vyrábějí dostatek elektrické energie. Ale mohlo by se stát, že při velkých náporech by byl nedostatek elektrické energie a mohlo by docházet k blackoutům,“ popsal Dolanský.

Některé domácnosti výše slevy zklamala

Projekt bude podle něj pokračovat i v dalších týdnech, i když některé účastníky výše slevy zklamala, dodal s odkazem na výpovědi v médiích.

„Mluvilo se o tom, že by rodiny mohly dostat třeba až dvacet liber (asi 540 korun), za tu jednu hodinu a půl. Nakonec jsou ty částky kolem třicetníku (zhruba osm korun), maximálně pak čtyři libry (přibližně 108 korun). A to jsou částky, které nemusejí být pro některé rodiny úplně zajímavé,“ uzavřel zpravodaj ČT.