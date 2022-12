Britská vláda porušuje dohodu o brexitu, rozhodl londýnský soud

Občané EU mají mít i po brexitu stejná práva týkající se života, práce nebo přístupu k sociálnímu systému, pokud v Británii žili před 31. prosincem 2020 a do 30. června 2021 se zaregistrovali do programu pro rezidenty z EU (v originále EU settlement scheme) a obdrželi takzvaný status usedlíka. Ztráta práva na pobyt by pro ně znamenala, že by nemohli pracovat či čerpat zdravotní péči.

Organizace IMA minulý měsíc uvedla, že systém nezákonně vyžaduje, aby občané EU poté, co jim bylo povoleno zůstat ve Spojeném království, podali druhou žádost, jinak ztratí právo na pobyt.

Ztráta práva na pobyt

Soud ve středu potvrdil, že nynější systém britské vlády není v souladu s ujednáním o brexitu. Ministerstvo vnitra se ale proti verdiktu ještě může odvolat.

Občanům EU a jejich rodinným příslušníkům, kteří nezískali právo trvalého pobytu před koncem roku 2020, dosud mohlo být uděleno omezené povolení ke vstupu a pobytu ve Spojeném království na pět let. Po uplynutí této doby by automaticky ztratili právo na pobyt, pokud by nepodali další žádost.