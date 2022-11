Čeští astronomové v Chile zmodernizovali dalekohled. Pomůže jim v hledání „druhé Země“

Rekonstrukce chilského teleskopu, který byl sedmnáct let mimo provoz, byla náročná. Na více než padesát let starém zařízení bylo nutné vyměnit řídicí systémy, počítače, čidla, senzory nebo motory. Některé mechanické komponenty experti dokonce převezli na opravu do Česka.

Cílem nebylo dalekohled jen zprovoznit, ale zásadně ho vylepšit. Astronomové jej například nyní mohou ovládat přes internet z observatoře v Ondřejově ve Středočeském kraji. Pozorování jsou navíc mnohem přesnější.