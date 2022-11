Francie přijme loď s migranty, která měla původně zakotvit v Itálii. Chování Říma je nepřijatelné, tvrdí Paříž

Francouzské úřady po sporech s Římem umožní humanitární lodi Ocean Viking s 230 migranty na palubě, aby zakotvila v přístavu v Toulonu na jihu země. Oznámil to ministr vnitra Gérald Darmanin. Ten také kritizoval přístup italských úřadů, které neumožnily lodi zakotvit ve svých přístavech, ačkoliv se loď původně nacházela v italských vodách. Ocean Viking nyní pluje u Korsiky, do Toulonu by měl dorazit v pátek.