Biden, Trump i Obama se před volbami sjeli do Pensylvánie. Strany tam vedou těsný souboj

„Tady ve Filadelfii, místě, které je klíčové pro duši Ameriky, nyní čelíme bodu zlomu,“ řekl Biden, podle kterého je hlas pro demokraty hlasem pro právo žen na potrat, pro zdravotní péči a lepší kontrolu zbraní. „Hlasuje se i o pravdě a faktech a logice a rozumu a základní slušnosti. Hlasuje se o samotné demokracii – v sázce je mnoho,“ doplnil ho exprezident Obama.

Výsledky voleb ovlivní Bidenovo vládnutí

Američané budou v úterý hlasovat o novém složení celé Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu, a také o guvernérech 36 států a tří teritorií. Průzkumy naznačují, že Bidenovi demokraté mohou přijít o kontrolu nad oběma kongresovými komorami.

To by mělo zásadní dopad na Bidenovu schopnost prosazovat zákony a zároveň by to mohlo přímo ovlivnit, zda se Trump rozhodne za dva roky opět kandidovat na post prezidenta. Otázkou také je, jak by případná převaha republikánů v Kongresu ovlivnila americkou vojenskou pomoc Ukrajině.