Si se zbavil největších rivalů, bude bez kritiky, komentuje Šámalová čínský stranický sjezd

Zpravodajka zmínila, že i když má politika nulové tolerance vůči koronaviru dle špiček strany chránit životy, je podle ní zjevné, že komunisté tím sledují i jiné cíle, především kontrolu společnosti. „Jsme sledováni na každém kroku. Jakmile odejdu z domu, musím se všude skenovat mobilní aplikací, takže úřady mají naprostý přehled o tom, kam lidé chodí, co dělají,“ uvedla Šámalová.

Závěrem řekla, že sjezd vyvolal i výrazný a ojedinělý protest, přestože se jednalo pouze o protest jednotlivce. Došlo k němu minulý týden a jeho protagonista v jedné z pekingských čtvrtí mimo jiné zapálil pneumatiky a pomocí přineseného reproduktoru kolemjdoucí vyzýval ke stávce a odstranění „diktátora a zrádce národa“ Si Ťin-pchinga.

„Nevíme, kdo ten muž je, jaká je jeho totožnost. Nevíme ani to, co se s ním stalo po zatčení, zcela jistě ho čeká velmi tvrdý trest. Ale byl to čin, který se zapíše do historie,“ nepochybuje zpravodajka s tím, že dotyčnému už se říká „Muž na mostě“ po vzoru demonstranta z náměstí Nebeského klidu z roku 1989.