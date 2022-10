Odvolací soud zpřísnil trest spolupachateli útoku na redakci Charlie Hebdo na doživotí

Druhému útočníkovi soud trest snížil

Polat dostal v prosinci 2020 trest třicet let vězení. Druhý muž, který se proti verdiktu odvolal, jedenačtyřicetiletý Amar Ramdani dostal dvacet let vězení, které mu ve čtvrtek odvolací soud zkrátil na 13 let. Třicetiletý trest za podíl na plánování útoků dostala v roce 2020 také Coulibalyho partnerka Hayat Boumeddieneová, která ale několik dnů před útoky se dvěma dalšími posléze obviněnými odjela do Sýrie či Iráku. Podle některých zdrojů je dosud naživu, dva muži, co s ní utekli, bratři Belhoucineové, jsou považováni za mrtvé.

Redakce satirického magazínu Charlie Hebdo, který proslul radikální kritikou politiků, policie, úřadů i církve, se stala v lednu 2015 terčem útoku zřejmě kvůli karikaturám proroka Mohameda. Bratři Kouachiovi v jeho budově a okolí 7. ledna 2015 postříleli 12 lidí a po dvou dnech na útěku je policie zastřelila.

Zabit byl 9. ledna i Coulibaly, který v Paříži zastřelil policistku a čtyři lidi v obchodě s košer potravinami na předměstí Paříže. Útoky tehdy vyvolaly velkou vlnu solidarity s oběťmi a pozůstalými a konaly se i demonstrace na podporu svobody slova, lidé vycházeli do ulic s transparenty „Je suis Charlie“ (Jsem Charlie).