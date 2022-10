Vakcíny proti covidu zřejmě budou i pro malé děti. Evropská léková agentura to doporučila

Ve srovnání s dávkami pro již povolené věkové skupiny budou dávky obou vakcín pro děti od šesti měsíců menší.

Vakcínu od firmy Pfizer bude možné podat dětem od šesti měsíců do čtyř let ve třech dávkách po třech mikrogramech. První dvě dávky doporučuje EMA podávat s odstupem tří týdnů, po nichž by měla následovat třetí dávka podaná nejméně osm týdnů po druhé dávce.

Vakcínu od firmy Moderna bude možné podávat dětem od šesti měsíců do pěti let ve dvou dávkách po 25 mikrogramech s odstupem čtyř týdnů.

Obě vakcíny se pro takto malé děti budou podávat jako injekce do svalů nadloktí nebo stehna, uvádí EMA.