Polsko-německé vztahy schytaly letos několik ran. Otázku reparací považuje Berlín za uzavřenou

Polsko-německé vztahy schytaly letos hned několik ran. Varšava kritizovala zprvu opatrný postoj Berlína k protiruským sankcím a podpoře Ukrajiny, opačným směrem mířily výtky za způsobení ekologické katastrofy na Odře. Polský Sejm pak přijal rezoluci o nároku na odškodné za újmu způsobenou nacisty za druhé světové války.

„Otázka reparací je pro německou vládu již uzavřená,“ prohlásila Baerbocková. Německá ministryně na setkání s polským protějškem jen zopakovala dlouhodobý postoj Berlína. Podle Raua bude Polsko ve vymáhání reparací přesto pokračovat. „Jsem přesvědčený, že stanovisko německé vlády k této otázce se bude ještě v důsledku dialogu vyvíjet,“ komentoval.

Otázka reparace je právně už přes třicet let vyřešená a podle Německa není o čem jednat. V morální rovině se ale spolková republika hlásí k vině za to, co nacistické Německo v Polsku způsobilo. „Já to čtu jako politickou hru. Ta má na jednu stranu před nadcházejícími volbami rozměr vnitropolitický,“ hodnotí otázku reparací politolog Tomasz Smura.