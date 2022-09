Lidé čekali od slovenské vlády řešení, ne souboj dvou eg, říká Šimečka

Autokraté proti demokratům, říká Šimečka o slovenské politice

Šimečka uvedl, že současná slovenská vláda, která se stala menšinovou, není první vládou, která by neměla většinu v parlamentu. Stalo se to však v době, kdy celá Evropa čelí krizi, zejména energetické. Proto se i na Slovensku čeká, jak vláda na tuto krizi zareaguje, ale zatím se tak podle Šimečky neděje a situace je už vážná.

Slovenský premiér Eduard Heger (OĽaNO) oznámil, že příští týden oznámí jména nových ministrů a že by to měli být odborníci.

Šimečka řekl, že na Slovensku byl vždy spor mezi autoritáři, které představovali v minulosti premiéři Vladimír Mečiar a nedávno pak Robert Fico (Smer – SD), a mezi demokraty, které zastupuje současná vláda. Dříve složená ze čtyř stran, nyní ze tří.

Část jejích voličů je však z této demokratické alternativy k Ficově éře, jejíchž mnoho představitelů skončilo ve vězení, velmi zklamaná. „Nenabízejí současná řešení,“ řekl publicista s tím, že spory uvnitř kabinetu mu bránily vládnout.

V hlavní roli zřejmě Pellegrini

K další budoucnosti Slovenska řekl, že Fico udělal něco, co dříve nedělal: „Posunul se mnohem blíž ke slovenským fašistům.“

Nejvíce volebních preferencí – kolem dvaceti procent – má nyní opoziční strana Hlas – sociálna demokracia expremiéra Petera Pellegriniho. „On tedy bude rozhodovat, ke kterému trendu se Slovensko po volbách přikloní,“ předpovídá Šimečka.

Řádné volby by se měly konat do léta roku 2024. Předčasné premiér Heger odmítá.

Šimečka podotkl, že Pellegriniho signály a náznaky napovídají, že s Ficem do budoucí vlády jít nechce. Jediná možnost by tak byla koalice s demokratickými stranami. To může být pro některé voliče nepříjemné, protože Pellegrini „je do jisté míry Ficův žák“. Nyní se však tváří jako standardní západní politik evropsky orientovaný, dodal Šimečka. Důležité tedy bude, kdo by s ním šel do budoucí vlády.