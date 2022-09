Sulík podal demisi, aby zachránil vládu. Čeká se, zda odstoupí i Matovič

Sulík ovšem řekl, že k jednáním o zmíněných návrzích SaS přistoupí až poté, co Matovič podá demisi. Bez SaS by už zbylé tři vládní strany neměly ve sněmovně většinu.

SaS na začátku července odstoupila od koaliční smlouvy a požadovala zejména, aby Matovič již dále nebyl členem kabinetu. Strana zároveň dala kolegům v koalici čas do závěru srpna na nové uspořádání vztahů v koalici, v opačném případě by čtyři ministři za SaS podali demisi. Podle nynějšího vyjádření Sulíka by tři zbylí ministři za SaS, a to ministři zahraničí, školství a spravedlnosti, měli vyčkat s případnou rezignací do pondělí, aby Matovič mohl mezitím odstoupit.

„Matovič měl celé léto čas ke smysluplným jednáním, předkládání požadavků. Tento čas promarnil. To, že až dnes (ve středu) přijde s deseti požadavky, považujeme za záměrné prodlužování koaliční krize. Navzdory tomu jsme připraveni o těchto bodech jednat. K tomu, abychom mohli s těmito jednáními začít, žádáme splnění našeho základního požadavku, a tím je odstoupení Matoviče,“ zdůraznil Sulík.

Sulík chce, aby ho vystřídal náměstek

Zároveň uvedl, že demisi podal do podatelny prezidentské kanceláře ve středu ráno. Ve funkci zůstane do doby, než ho prezidentka Zuzana Čaputová odvolá. Pokud by nakonec SaS zůstala vládní stranou, ministrem hospodářství by se měl podle Sulíka stát jeho náměstek na ministerstvu Ján Oravec. Sulík už dříve vyjádřil ochotu rezignovat na funkci ministra hospodářství, pokud by to měla být cena za odchod Matoviče z vlády.

Slovenská prezidentka Čaputová odpoledne vyzvala vládní politiky, aby skončili s ultimáty a se vzájemným obviňováním. Země podle ní potřebuje funkční vládu. Kritizovala také Matoviče, že podmínky v souvislosti se svou demisí předložil až na poslední chvíli.

„Místo řešení pokračuje nekonečný seriál, který už nikoho nezajímá. Takto se vládnout nemá a nelze. Slovensko čelí najednou energetické, inflační, geopolitické a klimatické krizi v podobě enormního sucha. K tomu podle lékařů kolabuje zdravotnictví, podnikatelé volají o pomoc, jinak budou muset propouštět. Samosprávy hovoří o zvyšování daní, aby mohly alespoň topit a svítit. Lidé se propadávají do příjmové chudoby,“ řekla Čaputová po schůzce s premiérem a šéfem sněmovny.

OĽaNO nově podmínilo Matovičovu demisi tím, že SaS podpoří například finanční příspěvky na děti, dále platby penzistům a rodinám v celkové hodnotě stovek milionů eur jako kompenzaci vysoké inflace a stoupajících cen energií. Dále by SaS měla podpořit například zvýšení některých daní nebo zavedení nových daní, a to z tranzitního plynovodu či na ruskou ropu, jakož i další opatření v důchodovém systému a v rozpočtové oblasti.

„Pokud budou tato opatření schválena, Igor Matovič přijme výzvu Richarda Sulíka a spolu s ním odejde ze své funkce do parlamentu,“ řekl novinářům Heger před jednáním vlády. SaS dosud podmiňovala svůj souhlas se zvýšením některých daní nebo se zavedeným nových daní tím, že jiné daně nebo poplatky se sníží.

Ultimáta, která nelze splnit

Podle komentátora slovenského Denníku N Martina Šimečky je to jen další kolo jednoho ultimáta, které střídá další, protože to, co předložil Heger straně SaS, je další ultimátum. „Pokud splní deset podmínek, Matovič odejde z vlády, ovšem ty podmínky jsou takové, že je SaS prakticky nemůže splnit,“ míní.

SaS podle něj žádá, aby Matovič nejprve odstoupil a potom by jednali o splnění podmínek. Matovič se zatím však odstoupit nechystá a říká, že odstoupí, až budou podmínky splněny. „To znamená, že v nejlepším případě by Matovič mohl odstoupit někdy v prosinci, možná na konci listopadu. Všechny podmínky jsou ale tak absurdní, že na ně SaS nemůže přistoupit, a proto žádá odchod Matoviče hned. Nicméně je tady jedna změna, že Matovič vůbec připustil svůj odchod, což trochu mění situaci, protože tlak na něj i z jeho vlastních řad může být silnější než doposud,“ myslí si Šimečka.

Všechny podmínky si víceméně žádají navýšení financí, na které stát v této chvíli nemá a musel by se zadlužovat. V tom vidí liberálně ekonomická SaS velký problém. „Jedna z podmínek je také takzvané odbrždění dluhové brzdy, což znamená, že se Slovensko bude zadlužovat více než předtím, přitom mu to zakazuje ústavní zákon. Minimálně polovina z těch požadavků je tedy nesplnitelná, pokud se Slovensko nechce vydat cestou výrazného zadlužování, a to je pro SaS nemyslitelné,“ hodnotí Šimečka.

Opoziční strany konflikt nijak nekomentovaly, pouze podle Šimečky oprávněně říkají, že vláda je v kolapsu, že lidé potřebují řešení, a proto žádají předčasné volby. „Nicméně otázka předčasných voleb je stále více na místě, protože takhle se vládnout nedá, což řekla i prezidentka Čaputová,“ podotkl. „Využívají toho, že je vláda opravdu neschopná a lidé jsou z toho doopravdy unavení, protože očekávají nějaká řešení a ta nepřicházejí, protože se koaliční politici zabývají sami sebou. Je to otázka krátkého času, kdy vláda nebude moci vládnout normálním způsobem,“ míní komentátor Denníku N.