Matovič je politický klaun, ale krize pomůže dokončit decentralizaci Slovenska, soudí Vašáryová

Matoviče označuje za politického klauna. Slovensko není jediná země, která si zvolila politického klauna do svého čela, řekla s odkazem na Borise Johnsona či Donalda Trumpa. „Jen nevím, co si od toho (slovenští) voliči slibovali, že dali takovou velkou politickou moc právě Matovičovi.“

Současná situace, kdy se den po dni rozpadá slovenská vláda a další ministři z ní odcházejí, Vašáryovou nepřekvapuje. Chování šéfa OĽaNO a premiéra Matoviče i Richarda Sulíka ze strany Sloboda a Solidarita poznala dostatečně za šest let, co s nimi byla v parlamentu. „Od těchto dvou lidí jsem si nic neslibovala, ani jsem je nevolila.“

Matovičovo hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti krátce před Sulíkovým prohlášením uvedlo, že předseda SaS se rozhodl sesadit vládu a že zodpovědnost zůstává na zbylých koaličních stranách. Nynější kabinet nastoupil do úřadu loni v březnu, kdy po dlouholetém vládnutí skončili v opozici sociální demokraté (Smer-SD) expremiéra Roberta Fica.

Zástupci koalice spolu probírali rekonstrukci vlády už v uplynulých dnech, jednání ale uvázla na personálních otázkách. SaS nesouhlasí s tím, aby členem nové vlády nebyl donedávna ministr hospodářství Sulík a aby se Matovič stal vicepremiérem pro boj s korupcí, tato funkce totiž není dosud zřízena.

Kde vidí Vašáryová naději

Vašáryová uvedla, i s odkazem na slova Šimečky, že vidí jednu důležitou tendenci. Tedy, že Slovensko se bude dál decentralizovat a lidé nebudou čekat, že vše bude řešit vláda. „Dřívější decentralizační procesy zůstaly na půli cesty, nyní by se mohly dokončit,“ dodala.

Zmínila i svůj pocit, zda Matovič chce v případné nové vládě opravdu protikorupční agendu. Překvapilo ji totiž, že požadoval odchod ministryně spravedlností Márie Kolíkové (Za ľudí). Tu přitom považuje za to nejlepší v politice posledních let.

Na současné prezidentce Zuzaně Čaputové pak uznává její chladnokrevnost i to, že je právnička a pohybuje se, na rozdíl právě od Matoviče či Sulíka, ve striktně ústavním rámci.

Celkově však Vašáryová současnou situaci nevidí jako nějakou strašnou krizi. Je to podle ní demokracie, kdy voliči zkoušejí posílat do exekutivy různé lidi. „Musíme budovat silné demokratické instituce, které budou pevně stát na pozici právního státu, ať už tam bude (Boris) Kollár (předseda koaliční strany Sme rodina), nebo Matovič.“ Dodala, že Slovensko má několik kotev, o které se může opřít. Jednak to, že jeho obyvatelstvo je jasně proevropské, a pak to, že má euro coby finanční kotvu.