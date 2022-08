Muž, který najel v Trevíru do davu lidí, dostal u soudu doživotí

Není jasné, zda do vězení nastoupí

To, zda muž do vězení vůbec nastoupí, není jasné. Stalo by se tak až v případě, kdy by odborníci muže označili za vyléčeného. Do té doby ale bude uzavřen na psychiatrii.

Incident v Trevíru se stal na pěší zóně, na kterou muž najel kolem poledne vysokou rychlostí s vozem typu SUV. Při jízdě podle svědků kličkoval tak, aby srazil co nejvíce chodců. Zabil tři ženy a otce s devítitýdenním dítětem.