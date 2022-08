Výsledek keňských voleb je těsný. Komise za hlavu státu vyhlásila viceprezidenta Ruta

Jak uvádí agentura AP, Keňané čekají, zda se Odinga obrátí na soud a výsledek napadne. Má za sebou pět neúspěšných pokusů o získání prezidentského mandátu, je mu 77 let a v těchto volbách ho podpořil končící prezident Uhuru Kenyatta, který podle ústavy nemůže usilovat o další mandát.

Podmínkou volebního vítězství je získat více než polovinu hlasů. Pokud by se to žádnému z kandidátů nepodařilo, muselo by se do 30 dní konat rozhodující kolo.