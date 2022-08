Zdi domů ve Washingtonu připomínají Američany vězněné v zahraničí

„Neměla jsem v úmyslu porušit jakékoliv ruské zákony,“ řekla Grinerová v červnu. Přiznání viny a omluva ale nepomohly. Dvounásobnou vítězku olympijských her před pár dny moskevský soud poslal na devět let za za mříže.

To je i případ v současnosti nejzmiňovanější vězněné Američanky, jejíž tvář je na zdi zvěčněna na prvním místě. Brittney Grinerová, hvězda amerického ženského basketbalu po sezoně v Americe odletěla – stejně jako mnohokrát předtím – hrát Euroligu za Jekatěrinburg. Na letišti v Moskvě ji ale v únoru zadrželi kvůli náplním do elektronických cigaret obsahujícím hašišový olej.

Výměna vězňů

Podle americké vlády jde o výrok krutý a nespravedlivý. V Rusku si odpykává šestnáctiletý trest ještě Paul Whelan, odsouzený za údajnou špionáž. V posledních týdnech se objevují informace, že by mohlo dojít k výměně za ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta, který je už deset let vězněn za napomáhání terorismu.

„Já bych asi nezveřejnil tolik o možné výměně Buta za Grinerovou a Whelana, co zveřejnila americká vláda. Někdy se to ale dělá, když se jednání nehýbou. Pak do toho prostě hodíte malou bombu a myslím, že právě o to se pokusili,“ míní bývalý americký velvyslanec při OSN Bill Richardson.

Obličeje na zdi ve washingtonské čtvrti Georgetown vznikly na objednávku organizace „Vraťme naše rodiny domů“. Její kampaň má upozornit veřejnost, že ve světě je právě vězněno minimálně čtyřiašedesát Američanů, jejichž provinění jsou zcela smyšlená nebo velmi sporná.