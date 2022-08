Peking se připravuje na invazi, uvedl Tchaj-wan a spustil manévry

Peking zahájil vojenské manévry bezprecedentního rozsahu v okolí Tchaj-wanu minulý čtvrtek bezprostředně poté, co Pelosiová ostrov navštívila navzdory čínské kritice . Podle tchajwanské diplomacie byly manévry dlouho připravené a návštěva americké političky vytvořila jen záminku pro jejich spuštění. Peking by podle Wua nebyl schopen v tak krátkém čase připravit bezpilotní letouny, kyberútoky a dezinformační kampaně.

Zpravodajka připomněla, že Čína by invazí na Tchaj-wan poškodila své ekonomické zájmy a riskovala by další zhoršení vztahů s USA a Evropskou unií. „Na druhou stranu ale někteří odborníci říkají, že (čínský prezident) Si Ťin-pching bude muset vyslyšet výzvy čínských nacionalistů a bude muset něco udělat, aby si zachoval tvář. Jakmile na podzim vstoupí do třetího funkčního období, mohl by dát příkaz k invazi na některé malé ostrůvky, které patří Tchaj-wanu a jsou blízko k čínské pevnině,“ dodala Šámalová.

Obavy z vojenského střetu vzrostly, když Čína minulý týden vypálila rakety, které vůbec poprvé přeletěly hlavní tchajwanský ostrov. Pět čínských balistických raket také dopadlo do japonské výlučné ekonomické zóny.