Země jihovýchodní Asie varovaly před napětím na Tchaj-wanu. Pelosiová zamířila do Jižní Koreje

Setkání v Phnompenhu se účastní i šéf unijní diplomacie Josep Borrell, který na Twitteru odsoudil „agresivní vojenské aktivity“ Číny. Vyzval všechny strany, aby zachovaly klid, zdrženlivost a jednaly transparentně. Návštěva Pelosiové je podle něj pro Peking jen záminkou.

Šéfové diplomacií zemí ASEAN v ojedinělém společném prohlášení varovali, že rostoucí napětí by mohlo vést i k otevřenému konfliktu. Situace by mohla „destabilizovat region a nakonec by mohla vést ke špatnému odhadu, vážnému střetu, otevřeným konfliktům a nepředvídatelným důsledkům mezi velkými mocnostmi,“ cituje z prohlášení agentura AP.