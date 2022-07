Válka těžce dopadá na děti. Sirotci jsou vlečeni do Ruska, ukrajinské školy čelí bombardování

Kancelář generálního prokurátora ve středu na Twitteru oznámila, že během války bylo na Ukrajině zabito 353 dětí, z toho jich bylo 679 zraněno. Nejvyšší počet dětských obětí připadá na oblasti Doněcku, Charkova a Kyjeva. Ukrajinských uprchlíků je celkově přes 5,9 milionu, z toho jsou podle UNICEFU dva miliony děti.

Stále intenzivněji se mluví i o únosech; Moskva nuceně deportovala z Doněcké oblasti 108 sirotků ve věku mezi pěti až šestnácti lety, aby je dala k adopci ruským rodinám. Na Facebooku to v úterý uvedl ukrajinský ombudsman, podle nějž děti dostávají ve zrychleném řízení ruské občanství. Server Ukrajinska Pravda píše o tom, že děti se nejdříve dostávají do Moskvy a pak jsou relokovány do dalších oblastí.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týden obvinil Moskvu z deportace několika set tisíc dětí. Americká vláda hovoří o počtu 260 tisíc deportovaných dětí. Podle Zelenského se nucené přesuny týkají až dvou milionů Ukrajinců.

„Všechny deportované připraví o možnost spojení, odeberou jim dokumenty, zastrašují je a snaží se je odvézt do vzdálených končin Ruska, aby jim co nejvíce ztížili návrat domů do vlasti,“ sdělil. Podle Moskvy nejsou tato tvrzení pravdivá. Ukrajina připravuje veřejně přístupnou online databázi, která by v hledání dětí měla pomoci. Několik desítek sirotků se již prý podařilo vrátit do vlasti.

Co se děje ve filtračních táborech

Hlava Záporožské oblasti Oleksandr Staruch ve středu sdělil, že z oblasti ruské síly unesly kolem čtyř stovek lidí. Má jít o jako o civilisty, tak zaměstnance místní jaderné elektrárny i představitele místní správy.

Report amerického tamního ministerstva zahraničí o obchodování s lidmi zmiňuje hlášení o tom, že Ruskem vedené síly nutí tisíce Ukrajinců, včetně dětí, procházet takzvanými filtračními tábory. Tam jim podle těchto zpráv zabavují doklady, nutí je přijímat ruské pasy a poté jsou převáženi do odlehlých oblastí Ruska. Muži mají být vyslýcháni obzvlášť důkladně kvůli možnému napojení na ozbrojené složky Ukrajiny, mluví se o násilí a ponižování.

Právě o filtračních centrech mluvil v úterý i ukrajinský starosta okupovaného Mariupolu Vadym Bojčenko. V okupovaném městě a jeho blízkém okolí v takových táborech podle něj drží okupanti dál přes deset tisíc místních obyvatel. Americký ministr zahraničí Antony Blinken již dříve požadoval, aby Rusko do táborů vpustilo nezávislé pozorovatele.

„Nezákonný přesun a deportace chráněných osob je závažným porušením čtvrté ženevské konvence o ochraně civilistů a je válečným zločinem,“ řekl Blinken, podle nějž jsou důkazy, že Rusko zadržuje nebo nechává zmizet tisíce ukrajinských civilistů, kteří neprojdou takzvanou filtrací. Objevily se také zprávy o tom, že na mnoho Ukrajinců čekaly v Rusku štáby televizí, které jejich příjezd prezentovaly jako humanitární snahu.