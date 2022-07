Převržený kočárek s mrtvým děvčátkem. Ruský útok na Vinnycju zděsil i první dámu Ukrajiny

Vinnycja leží čtyři hodiny jízdy na západ od Kyjeva a většina místních město považovala za dostatečně vzdálené od bojové linie. Série videí a fotografií zveřejněných na sociálních sítích mapuje poslední hodiny života Lizy, která v březnu, už za ruské invaze, oslavila čtvrté narozeniny, a v den útoku zamířila v růžovo-černém kočárku spolu s matkou Irynou do vzdělávacího centra v centru města.

Krátce před jedenáctou hodinou dopoledne se matka s dcerou vydaly po chodníku podél jedné strany centrálního Vítězného náměstí ve Vinnycji. Minuly Dům důstojníků, budovu ze sovětské éry s vysokými sloupy v průčelí, která nyní slouží jako kulturní centrum pro koncerty a představení.

Liza už domů nedošla. Krátce po jedenácté hodině dopoledne na město zaútočili Rusové a na náměstí dopadly tři ze sedmi ruských raket, údajně vypálených z ponorky v Černém moři. Explodovaly poblíž kulturního centra, vyrazily okna v několikapatrové budově a zapálily desítky aut na nedalekém parkovišti.

Dívka zemřela na místě, matka utrpěla vážná zranění

Na dalších záběrech, které Guardian raději nezveřejňuje, je uprostřed krveprolití vidět, jak Liza leží mrtvá v převráceném kočárku. Nedaleko leží odtržená noha. Na některých záběrech je vidět ruka vojáka, který se natahuje po kočárku. Náměstí je poseto velkými úlomky kovu. K obloze stoupá hustý dým.

Liza byla jedním ze tří dětí, které zemřely při útoku na rušnou ulici ve městě, které bylo dosud relativně uchráněno před ruskou invazí. Její matka utrpěla mnoho vážných poranění.

Místní novinář hovořil s přítelkyní Iryny, známé jako Ira, když byla na cestě za kamarádkou do nemocnice. „Je to má nejlepší kamarádka. Obě máme ,sluníčkové‘ děti,“ říká Lidia Vojtenková, přičemž použila ukrajinský výraz pro děti s vývojovými problémy. „Dříve jsme si spolu pronajímaly byt. Když Iru odváželi na jednotku intenzívní péče, tak byla při vědomí, ale Liza zemřela na místě. Víc k tomu nemohu říct. Je to moc těžké,“ dodala.