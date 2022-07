Divocí býci v ulicích a ještě divočejší večírky. Pamplona bojuje proti sexuálním útokům

Po dvouleté pauze kvůli pandemii covidu se do španělské Pamplony vrátily oslavy svatého Fermína. Ty jsou světově proslulé hlavně díky běhu býků ulicemi města. Festival doprovází i bujaré večírky do ranních hodin. Odvrácenou stranou oslav je nárůst počtu sexuálních útoků. Zatímco v roce 2008 oběti během svátků nahlásily dva, o devět let později už dvaadvacet.