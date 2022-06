Moskva je otevřená dialogu o nešíření jaderných zbraní, tvrdí Putin. Lavrov mluví o nové železné oponě

Moskva i Washington navzdory ruské invazi na Ukrajinu zdůrazňují důležitost udržování komunikace v otázce jaderných zbraní. Obě země jsou zdaleka největšími jadernými velmocemi na světě. Dohromady mají k dispozici odhadem jedenáct tisíc jaderných hlavic.

„Rusko je otevřené dialogu o zajištění strategické stability, zachování režimů nešíření zbraní hromadného ničení a zlepšení situace v oblasti kontroly zbraní,“ tvrdí Putin. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov později potvrdil, že od začátku ruského vojenského zásahu na Ukrajině, tedy od konce února, se neuskutečnil žádný přímý kontakt mezi Putinem a americkým prezidentem Joem Bidenem.

Na otázku, zda se chystají rozhovory mezi oběma zeměmi o strategické stabilitě, Peskov odpověděl: „Bohužel k tomuto zatím nejsou žádné skutečné plány.“

Vládce Kremlu řekl, že jakékoli úsilí ohledně rozšíření kontroly zbraní by vyžadovalo „pečlivou společnou práci“, a to by mohlo vést i k zamezení opakování „toho, co se dnes děje na Donbase“. Putin přitom tvrdí, že Rusko vpadlo na Ukrajinu, aby ochránilo etnicky ruské a ruskojazyčné obyvatelstvo před domnělým pronásledováním ze strany Kyjeva. Nyní tato slova, jimiž ospravedlňuje dobyvačné tažení vůči sousední zemi, při němž umírají civilisté, dochází k nuceným deportacím a miliony lidí musely opustit své domovy, zopakoval.