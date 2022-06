Za hvízdání na ženu mohou v Belgii doplatit. Na obtěžující v ulicích číhá policie v přestrojení

Mladá žena v nijak vyzývavém oblečení se prochází ulicemi nočního Lutychu. Tentokrát ale nevyráží za zábavou. Jedná se o policistku v civilu, které nenápadně kryjí záda tři kolegové. V rámci operace nazvané Policejní návnada se snaží potlačovat slovní obtěžování žen na veřejnosti.

„Jakmile se objeví problém, zasáhneme. Někdy je to jen ,obyčejné‘ hvízdnutí, jindy oslovení, nadávky, osahávání, nebo výhrůžky,“ vysvětlil průběh operace vrchní policejní inspektor Pierre Tromme.

Volavka se zatím stala obětí sexismu pokaždé, když šla do akce. Daný večer stačilo půl hodiny, aby jeden muž okomentoval, jak slečna vypadá. V ten okamžik policisté zasahují, aby muži vysvětlili, že jeho řeči jsou nepřípustné. A doporučili mu školení u jedné z neziskových organizací.

Ve většině případů řeší strážníci incident domluvou. Vezmou si provokatérovu adresu a pošlou mu přesné znění zákona, aby se nad svým jednáním zamyslel. Občas se ale policistky setkají s mnohem hrubším chováním, za které už hrozí trest.

„Jeden chlap na nás začal křičet: Teď není čas, abych ho vystrkoval. Přijďte po jedenácté večer. Ale mám ho jen pro jednu z vás dvou,“ uvedla policistka.

Může dojít i na vězení

Zmiňovaný hulvát se zařadil mezi osmdesát jedinců, jejichž nemístnými projevy se zabývala prokuratura. Za přestupky zatím rozdala pokuty. Ve vážnějších případech ale může sáhnout i k ročnímu vězení.

„Zákon z roku 2014 jednoznačně trestá chování nebo gesto, které vyjadřuje neúctu k osobě kvůli jejímu pohlaví,“ uvedla zástupkyně vrchního prokurátora Catherine Collignonová.

„Přijde mi to jako velmi dobrý krok. Obtěžování se ve veřejném prostoru děje velmi často, v Česku s ním má zkušenosti tři čtvrtiny žen. A obtěžování způsobuje to, že se ženy bojí chodit večer po ulicích, vyhýbají se některým místům, dle průzkumů uzpůsobují svoje oblečení tomu, aby se vyhnuly obtěžování. Že policie takhle zakročí, dává signál tomu, že tohle chování není přijatelné, a jak říkají v belgických médiích, nyní si muži nemohou být jistí, že když na někoho dotírají, že to nebude policistka, a to chování si třeba rozmyslí,“ uvedla v ČT zakladatelka organizace Konsent Johanna Nejedlová.

Další města se inspirují

Po vzoru Lutychu teď chtějí postupovat i další města –⁠ nejen v Belgii, ale i v sousední Francii. Ta podobný zákon proti slovnímu obtěžování přijala před čtyřmi lety –⁠ poté, co svět obletělo video od pařížské kavárny. Studentka se tam ohradila proti oplzlé sexuální narážce muže tuniského původu, který vzápětí dívku fyzicky napadl. Nakonec ho soud poslal na půl roku do vězení, hlavně díky tomu, že Pařížanka dala záběry incidentu na internet.

Navzdory přijatým opatřením zůstávají ženy v obou zemích nepříjemným poznámkám vystaveny na veřejnosti běžně. Řada měst proto podporuje i aplikaci do mobilu, která pomůže v případě potřeby rychle přivolat pomoc nebo doporučí obtěžované nejbližší místo, kam se před útočníkem schovat.