Skotská premiérka zahájila novou kampaň pro referendum o nezávislosti

Ve volbách do skotského parlamentu konaných loni v květnu získaly většinu strany usilující o nezávislost.

Johnsonova vláda nesouhlasí

Johnsonova vláda dlouhodobě odmítá předat skotskému parlamentu pravomoci, které by mu umožnily referendum uspořádat. Tvrdí, že věc byla vyřešena v roce 2014, kdy se „skotský lid rozhodl“, že zůstane součástí Británie.

„To bychom, myslím, měli respektovat. A myslím, že bychom se měli soustředit na to, co je v zájmu všech lidí ve Spojeném království, Skotů, Angličanů i dalších, což je ekonomická pozice, dopady koronaviru a další problémy, s nimiž se potýkáme,“ řekl dnes premiér.

Lídr Dolní sněmovny Mark Spencer v úterý řekl poslancům, že od referenda v roce 2014 by mělo uplynout 25 let, než bude vyhlášeno další, jelikož referendum před osmi lety bylo vyhlášeno právě za podmínky, že půjde o „jednu příležitost za generaci“. „Jednou za generaci podle mě rozhodně není pět let, ale spíš 25 let. Pak můžeme (o referendu) uvažovat znovu,“ řekl Spencer.