Na sudetoněmeckém sjezdu zazněla poprvé živě česká hymna. Už nejsme nepřátelé, řekl Söder

„Domnívám se, že právě sudetští Němci jsou skvělými vyslanci pro spolupráci, mají totiž k českým zemím osobní vztah a po stovky let přispívali k jejich rozvoji a přispěli k jejich jedinečnosti,“ řekl Bělobrádek. „Přes všechny hrůzy, na které nesmíme zapomínat a musíme o nich mluvit a interpretovat, musíme hledět vpřed. Nejsme jen Češi, Němci, jsme Evropané, máme odlišné kořeny, ale společné plody,“ uvedl.

Na sjezdu promluvil také český poslanec a někdejší vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Sudetské Němce v projevu ujistil, že Česko chce nadále intenzivně spolupracovat s Německem a že Praha ve vztahu k Německu a sudetským Němcům přes všechna vzájemná příkoří hledí do budoucnosti.

„Zahrát českou hymnu byl důležitý signál toho, že už nejsme nepřátelé, že jsme přátelé a partneři,“ řekl v projevu bavorský premiér. „Nezapomínáme, co bylo, ale chceme novou a lepší budoucnost. Cestu k ní hledáme společně,“ dodal.

V souvislosti s rolí, kterou třímilionová německá menšina sehrála při rozbití Československa, a stupňujícím se nacistickým terorem (zvláště v době heydrichiády) sílila v exilové politické reprezentaci i v domácím odboji myšlenka částečného nebo úplného vysídlení Němců z Československa. Tento požadavek, který vzali za svůj představitelé takřka všech politických proudů, byl během let 1942–1943 přijat i spojeneckými mocnostmi. Mezinárodně právní rámec odsunu dala postupimská konference, uvedla Pamět národa.

Bez českých ministrů, ale s pozdravy od některých z nich

Bělobrádek je posledním členem české vlády, který se sjezdu ve funkci zúčastnil. Stalo se tak v roce 2017 a o rok dříve na každoročním setkání sudetských Němců vystoupil jako první český ministr Daniel Herman (KDU-ČSL), který tehdy stál v čele resortu kultury. Na nynějším sjezdu tak Česko oficiálně reprezentuje generální konzulka v Mnichově Ivana Červenková.

Na nepřítomnost českých ministrů upozornil i Bělobrádek ve svém projevu, který zahájil pozdravením sudetských Němců slovy „milí krajané“.

„Přicházím s pozdravy od některých členů vlády, kteří chtěli původně přijet, a nakonec nemohli. Mám vás ujistit, že spolupráce s Německem a zvláště s Bavorskem je intenzivní a chceme ji dále rozvíjet, obzvláště v oblastech kultury a hospodářství,“ řekl.

Jsme hnutím svobody, uvedl Posselt

Posselt, který je šéfem Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) hájícího zájmy sudetských Němců odsunutých po druhé světové válce z Československa a jejich potomků, se v projevu zaměřil na mírové poslání sudetských Němců. Podle něj jsou k tomu vázáni vlastními historickými zkušenostmi.

„Svoboda je pro nás elixír života, jsme hnutím svobody,“ řekl. Stejně jako v předchozích letech varoval i letos před nasloucháním populistům, nacionalistům a těm, kteří chtějí zachovat status quo.

„Chtějí bránit setkávání, a kdo se nechce setkávat, ten není otevřen porozumění. Nacionalisté a populisté chtějí jen konzervovat strach. Strach, nenávist, odmítání,“ řekl a dodal, že obranou a cestou vpřed je jen dialog, což neznamená dva monology. Mottem letošního sjezdu, který je v pořadí dvaasedmdesátý, je Dialog překonává hranice.

Pozornost věnovaná Ukrajině

O válce na Ukrajině hovořili v projevech jak Söder, tak Posselt. Ruské válečné zločiny podle Södera patří před mezinárodní tribunál v Haagu. Jako absurdní pak označil ruské tvrzení, že chtějí Ukrajinu denacifikovat. „Je absurdní hovořit o denacifikaci, když ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má židovský původ,“ řekl.

Podle Södera Rusko nesmí vyhrát. „Musí prohrát,“ řekl. Uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin přecenil sílu své armády, podcenil ukrajinský odpor a špatně vyhodnotil jednotu Evropské unie a NATO. Poukázal na to, že v souvislosti s invazí se Švédsko a Finsko rozhodly do NATO vstoupit. „Doufám, že také Rakousko jednou do NATO vstoupí, aby byly Franky optimálně chráněny,“ řekl o bavorském regionu, kde se letošní sudetoněmecký sjezd koná.