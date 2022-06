Papež František je upoután na invalidní vozík. Své povinnosti ale hodlá plnit dál

Bolesti bylo alespoň částečně nutné ustoupit. František se vůbec poprvé objevil na veřejnosti na invalidním vozíku na začátku května. V polovině uplynulého měsíce ale ještě žertoval se skupinou španělských seminaristů. „Víte, co potřebuji na nohu? Trochu tequily,“ smál se.

Pětaosmdesátiletý František zápasí s bolavými kolenními vazy delší dobu a otázka, jak se sílící nemocí naloží, nabývá na naléhavosti. „Víme, že i když má potíže při chůzi, je to člověk, který je autonomní. Záleží mu na samostatnosti v pohybu a i na samostatnosti rozhodování,“ uvažuje vatikánský zpravodaj agentury AskaNews Iacopo Scaramuzzi.

Jinou cestu než vytrvat v úřadě do své smrti zvolil Františkův přímý předchůdce, emeritní papež Benedikt XVI., který v roce 2013 ve stejném věku, v němž je současný pontifik, rezignoval. Jako důvod uvedl úbytek duševních i tělesných sil. Přestože odstoupil v souladu s kanonickým právem, jde v moderních dějinách o bezprecedentní rozhodnutí.

Na druhé straně už papež Jan Pavel II. ukázal v závěru svého života způsob, kterým je možné i značný fyzický handicap zúročit. „Dokázal to tím, že se rozhodl proměnit svou nemoc v téměř evangelické svědectví o utrpení až do hořkého konce,“ vysvětluje Scaramuzzi.

Limity jsou nevyhnutelné

František ale abdikovat nehodlá. „Téměř každý den dává audience. Téměř každý den mluví a setkává se s lidmi jako před měsícem, když ještě nebyl na vozíku,“ popisuje Farrell. Příští týden ve čtvrtek by se měl dokonce sejít s českým premiérem Petrem Fialou (ODS).

František na počátku svého pontifikátu připustil, že je po určité době připraven abdikovat, připomněl v Horizontu ČT24 historik Petr Kubín. „Ten nejdůležitější důvod, proč to neudělá teď, je, že jeho předchůdce žije a že by bylo opravdu velmi zvláštní, kdybychom najednou měli tři papeže, byť dva z nich by byli emeritní. Kromě toho chce samozřejmě asi ještě dokončit řadu věcí, jako je reforma kurie, již připravuje. Ale myslím si, že jakmile odejde na věčnost jeho předchůdce, tak i František bude mít volnou cestu k tomu, aby sám abdikoval,“ dodal expert z Teologické fakulty UK.

Mentalita papežů i okolnosti se mění. Limity, na které každý držitel svatopetrského stolce naráží, jsou ale nevyhnutelné. Sbor kardinálů totiž tvoří většinou muži starší šedesáti let. Právo volby v konkláve mají kardinálové, kterým je pod osmdesát.

Svatým otcem se tak může stát duchovní v požehnaném věku. V éře, která adoruje energii a mládí, jde téměř o anachronismus. Systém ale současně a opakovaně generuje vyzrálé osobnosti vybavené hodnotovou a názorovou integritou.