Největší nerovnováha je v raketometech. Ty potřebujeme, vyzval Kuleba

Heavy weaponry pledged or already supplied to Ukraine by Czechia 🇨🇿🇺🇦



- 40~ T-72M1 MBTs

- 5+ BVP-1 IFVs

- 56 Pbv 501A IFVs

- Unknown Howitzers

- 20+ DANA SPGs

- 2S1 Gvozdika SPGs

- 20+ RM-70 MRLs

- Strela-10 SAMs

- Mi-24V attack helicopters



Full list: https://t.co/Dpk5TDYDs2