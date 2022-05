Britská stanice zveřejnila fotografie Partygate. Johnson si na nich během uzávěr připíjí na večírku

Premiér v prosinci popřel, že se setkání vůbec konalo, a uvedl, že všechna pravidla byla dodržena. Tuto verzi v úterý popřel i Johnsonův ministr dopravy Grant Shapps.

Johnson podle něj ale vědomě nelhal parlamentu, když byl dotázán na zprávy o tomto večírku v Downing Street, prohlásil v úterý Shapps. „Vědomě nelhal. To, co se říká v parlamentu, je podle nejlepšího vědomí, někdy nemáme po ruce všechna fakta,“ podotkl Shapps. „Byl tam dole na večírku? Ne, to rozhodně ne… byl na konci náročného dne, přišel dolů, připil si na někoho, kdo tam pracoval, a odešel, a to pro něj není večírek,“ dodal ministr.

Londýnská policie tak nyní čelí výzvám, aby vysvětlila, proč Johnsonovi za večírek neuložila pokutu. Podle zdroje serveru BBC News dostala pokutu nejméně jedna osoba, která se této akce zúčastnila, ale nebyl to Johnson.

Zdroj z Downing Street řekl BBC, že fotografie mohl pořídit osobní fotograf premiéra a dokazovaly by tak, že Johnson byl na akci pracovně.

Vyšetřovací zpráva Grayové vyjde zřejmě již během několika dní

Opozice, média i veřejnost nyní netrpělivě vyhlížejí zveřejnění plného znění zprávy státní úřednice Sue Grayové, která má večírky v premiérské rezidenci prošetřit a předložit svá zjištění a závěry vládě. Zatím kvůli policejnímu vyšetřování zveřejnila jen verzi zprávy. Média očekávají, že by se plné znění dokumentu mohlo dostat do rukou veřejnosti již tento týden.

Dozorčí orgán policie čelí výzvám, aby přezkoumal postup londýnské policie při vyšetřování kauzy známé jako Partygate. Ta prošetřovala celkem dvanáct shromáždění v premiérově sídle v Downing Street a ve vládní čtvrti Whitehall.