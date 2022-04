Britští poslanci schválili vyšetřování premiéra Johnsona kvůli večírkům

Poslanci návrh schválili všeobecným vyjádřením souhlasu, formálně o něm nehlasovali. Pokud se prokáže, že předseda vlády poslancům úmyslně lhal, mohlo by to vést k jeho rezignaci.

Výbor by měl vnést jasno do toho, zda premiér úmyslně klamal zákonodárce, když jim tvrdil, že večírky ve vládní čtvrti a v Downing Street nebyly v rozporu s tehdy platnými nařízeními přijatými kvůli pandemii nemoci covid-19. Z nepravdy ho usvědčila zpráva úřednice Sue Grayové i policie, která mu minulý týden za porušení pravidel uzávěry udělila pokutu.

Vyšetřování musí nejprve ukončit policie

Johnson se v souvislosti s aférou zvanou Partygate omluvil, ale řekl, že kvůli ní nehodlá rezignovat. Vyšetřování parlamentního výboru může začít až poté, co své vlastní vyšetřování ukončí policie. To může podle listu The Guardian trvat ještě několik měsíců. Hlavní otázkou bude, zda Johnson poslance klamal úmyslně, nebo neúmyslně. Pokud by výbor došel k tomu, že úmyslně, jednalo by se o pohrdání parlamentem, za které hrozí sankce.