Boje na Ukrajině ukazují nové možnosti válčení. Inspirovat se chce i česká armáda

Reagovat na to budou i české ozbrojené síly. „Jednoznačně dochází k přehodnocení a znovu vyhodnocení všeho, co se u nás plánuje. Vidíme, co je (ve válce) užitečné, vidíme, co tam je efektivní,“ prozrazuje Kopečný.

„Rus, kterému je jedno, kolik ztratí vojáků, na lidské životy nehledí, ale právě třeba autonomie a robotika jsou systémy, které každá zodpovědná, západní demokratická vláda musí řešit,“ dodává náměstek ministryně obrany.