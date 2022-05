Inflace v Polsku a na Slovensku dál roste. V Evropě bude kulminovat ve druhém čtvrtletí, tvrdí analytici

Podle analýzy inflační vrchol přijde ve druhém čtvrtletí roku 2022. „Tento výsledek by platil i v případě, že by ceny energií zůstaly na současné zvýšené úrovni až do konce příštího roku. V případě nepříznivého scénáře v podobě embarga EU na ruský vývoz energií, které by dále zvýšilo ceny, by se vrchol celkové inflace posunul až na konec roku,“ upřesnila Palusková.

Analytici Allianz Trade očekávají, že se inflace v eurozóně letos stabilizuje na 6,5 procenta a v příštím roce na 2,5 procenta. Jádrová inflace, tedy ceny spotřebního koše očištěné o sezonní vlivy, změny regulovaných cen či daňových úprav, by nicméně měla zůstat neobvykle vysoká, v průměru 2,5 procenta. To je více než dvojnásobek v desetiletí před pandemií covid-19.