Stovky amerických přehrad jsou v nebezpečném stavu, na jejich opravu chybí miliardy dolarů

„Mnoho přehrad, které jsou stále v provozu, bylo postaveno před více než sto lety. To je ta stárnoucí infrastruktura, o níž se neustále mluví a která vyžaduje stále více údržby,“ vysvětluje Del Shannon z Americké společnosti vodních přehrad.

Nádrž El Capitan v Kalifornii by mohla zásobovat vodou celé San Diego s téměř půldruhým milionem obyvatel. Vodohospodáři ale v přehradě zadržují kvůli bezpečnosti minimum vody. Hráz potřebuje opravy a při silnějším zemětřesení by se mohla protrhnout.

Průměrné stáří vodních děl je ve Spojených státech 60 let. Velké nebezpečí pro lidi žijící pod hrází mohou představovat dvě tisícovky vodních děl. Nejvíce z nich –⁠ 570 –⁠ je ve státech Texas, Georgie a Severní Karolína.

Podle odborníků přitom tyto státy pravděpodobně nepatří co do stavu přehrad mezi nejhorší. Na rozdíl od ostatních ale nahlásily skutečný stav federálním úřadům, které se snaží najít peníze na opravy a předejít tak jejich protržení po silných deštích, jako se to stalo před třemi lety v Nebrasce.

Přehradami proti suchu

Přehrady nechrání jen před povodní. Západ a jih Spojených států si stěžuje na velká sucha posledních let a rychle rostoucí potíže se zásobováním obyvatelstva vodou.

Pouštním státům už přestává povrchová voda stačit. Řešením je čerpání podzemních zdrojů. Jejich využití ale vyvolává obrovskou kontroverzi. Kvůli dopadu na místní ekosystém má čerpání podzemní vody mnoho odpůrců. Jako účinné řešení se proto nabízí opravy stávajících vodních děl.

Na často už velmi nutné opravy ale chybí peníze. Podle federálních úřadů by investice do zlepšení stavu celkem potřebovalo až na 89 tisíc vodních děl v zemi.