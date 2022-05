I kdyby Rusko na Ukrajině použilo taktické jaderné zbraně, Česka se to nedotkne, říká Drábová

Jelikož se při použití taktických zbraní netvoří mnoho radioaktivního spadu, je podle ní možné se do oblasti vrátit v řádu týdne. Kontaminace je vyšší v oblasti dva až tři kilometry od epicentra výbuchu, větší vzdálenosti by ale neměly být výrazně zasaženy. „I kdyby Putin byl takový grázl, že by použil taktickou jadernou zbraň na území Ukrajiny, západní Evropy ani Česka se to nedotkne,“ dodala.

„Půlkilotunová taktická jaderná zbraň znamená ohrožení tepelnou tlakovou vlnou řekněme do kilometru od epicentra, ohrožení přímou radiací, která vzniká při výbuchu, je zhruba do kilometru a půl, a radioaktivní spad po použití takové zbraně by byl naprosto minimální,“ vysvětluje Drábová.

Romancov: Mobilizace by dostala Rusy pod větší kontrolu státu

Michael Romancov se domnívá, že Putin bude chtít na výročí Dne vítězství pronést zásadní projev. „Je možné, že prohlásí, že už se nekoná speciální vojenská operace, ale začne mluvit o válce,“ říká.

Neznamená to ale nutně, že by válku v takovém případě skutečně vyhlásil, jelikož to by znamenalo problémy z hlediska mezinárodního práva. Otevřelo by to ale dveře k mobilizaci.

Příliv nových vojáků by podle Romancova nemusel výrazně ovlivnit situaci na bojišti, mnoho mladých mužů by se ale dostalo pod větší kontrolu státu, což by zjednodušilo i jejich indoktrinaci. Zároveň by tím Rusko zajistilo zaměstnání těm, kteří o něj přišli s odchodem západních firem.