Pákistánský parlament odvolal premiéra Imrana Chána. Opozice ho viní z represí

Pákistánský parlament v sobotu vyslovil nedůvěru premiérovi Imranu Chánovi, který tak v úřadu končí. Podle agentury Reuters by poslanci měli následně vybrat nového předsedu vlády. Stát by se jím mohl lídr opozice Šahbáz Šaríf. Chán před hlasováním vyzval své příznivce, aby vyšli do ulic, informuje televize Al-Džazíra.