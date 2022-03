Ve středu se na plenárním zasedání mimořádně sešel Evropský parlament. Poslanci by měli hlasovat o rezoluci požadující urychlení ukrajinské kandidatury do Evropské unie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před plénem prohlásil, že Ukrajinu nic nezlomí. Země podle něj obětovává své nejlepší lidi a usiluje o to, aby byla rovnocenným partnerem v Evropě.