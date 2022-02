Japonsko chce vypouštět vyčištěnou vodu z Fukušimy do moře. Nemá jinou možnost, říká Drábová

Odstavené reaktory dosud chladí milion tun radioaktivní vody, japonská vláda ji chce už příští jaro po očištění začít vypouštět do oceánu. Odborníci ještě před tím ale budou muset všechnu kontaminovanou kapalinu přefiltrovat. Celý proces by mohl trvat až deset let.

Drábová: Japonsko nemá jinou možnost

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová si nemyslí, že mezinárodní experti, kteří proces kontrolují, mohou ve Fukušimě odhalit něco skutečně varovného. „Není to první mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii do Fukušimy na téma případné vypouštění vody ze zásobníků,“ zdůraznila.

Agentura podle ní spolupracuje s Japonskem na tomto tématu několik let a prozatím vždy její zprávy vyzněly tak, že proces je dobře připravený a nahromaděná voda je dobře vyčištěná - až na tricium, které je ale podle Drábové dokonce pod úrovní limitů pro pitnou vodu. Odhaduje proto, že vypouštění vody nebudou odborníci kritizovat.

Jiná možnost než vodu vypustit do moře podle ní ostatně ani není. „Jediný radionuklid, který se v ní vyskytuje, je zmíněné tricium, ale s tím množstvím vody si v konečném důsledku Japonsko neporadí jinak, než že ho velmi kontrolovaně, s důkladným monitorováním a důkladným ředěním v průběhu několika let vypustí do moře,“ je přesvědčena.

Filtrování a vypouštění vody je ve světě poměrně běžné. Nikdy se ale podle Drábové nejednalo o tak obrovské množství vody. „Většina té vody v zásobníku ve Fukušimě ale vůbec nikdy nepřišla do styku s poškozenými reaktory, nebyla použita na jejich chlazení. Je to spodní voda, která do areálu přitéká, a protože rybáři v okolí Fukušimy měli intenzivní obavy a projevovali intenzivní odpor k tomu, aby se z Fukušimy jakákoli voda dostala do moře, nahromadilo se jí tolik,“ vysvětlila Drábová.