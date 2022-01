Pandemie ve světě: Dánská vláda chce zrušit skoro všechna opatření, v Rakousku skončí lockdown neočkovaných

O tom, že dánský kabinet chce dát protiepidemickým opatřením od 1. února vale, informuje agentura Reuters s odkazem na tamějšího ministra zdravotnictví Magnuse Heunickeho. „Přál bych si, aby označení covidu-19 jako nemoci ohrožující společnost bylo od 1. února 2022 zrušeno,“ napsal Heunicke v dopise poslancům. Krok by de facto vedl k odstranění všech aktuálně platných národních omezení.

Znovu otevřeny by tak mohly být noční kluby, restaurace by mohly podávat alkohol i po desáté hodině večerní a hosté by v nich nemuseli předkládat očkovací pasy. Cestující by mohli jezdit veřejnou dopravou bez roušek a obchody by již nemusely omezovat počet zákazníků uvnitř. Jediná opatření, která by tak zůstala v platnosti, jsou ta, jež se týkají nutnosti testu a karantény při vstupu do Dánska ze zahraničí. Ta by měla „dobíhat“ po dobu dalších čtyř týdnů.

Lockdown pro neočkované už nemá smysl

Uvolnění restrikcí je nadohled také v Rakousku. Podle agentury APA kancléř Karl Nehammer a ministr zdravotnictví Wolfgang Mückstein ve středu avizovali, že plošná úzavěra pro neočkované skončí následující pondělí, tedy poslední lednový den.

Experti z krizové koordinační skupiny podle nich dospěli k závěru, že opatření už není smysluplné. Rakousko přitom zaznamenalo poprvé od začátku pandemie více než 30 tisíc nově nakažených za 24 hodin. Oficiálně jich úřady hlásí 34 011.

„Dospěli jsme k závěru, že lockdown pro neočkované v Rakousku je ospravedlnitelný jen v případě bezprostřední hrozby přetížení kapacit intenzivní péče,“ řekl Mückstein na tiskové konferenci. Ministr však zdůraznil, že během zimních svátků lockdown zafungoval.

Rekordní přírůstky v řadě zemí

Opačným směrem naopak míří Švédsko a prodlužuje současná protipandemická opatření o další dva týdny kvůli rapidnímu šíření varianty omikron. „Úroveň šíření je extrémně vysoká,“ zdůraznila na tiskové konferenci ministryně zdravotnictví Lena Hallengrenová. „Restrikce musejí zůstat v platnosti ještě dva týdny. Pokud půjde vše podle plánu a situace to dovolí, opatření budou poté zrušena,“ dodala.

Vysokou infekčnost a přenosnost varianty omikron aktuálně pociťují i další evropské země – rekordní přírůstek za poslední den hlásí například Polsko, kde úřady napočítaly 53 420 případů. Dosud nejvyšší denní záchyt covid pozitivních evidují také Maďarsko (20 174), Bulharsko (12 399) a Rumunsko (34 255).