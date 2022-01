Demokraté a republikáni se přetahují o volební pravidla v USA

Ve Spojených státech jako by byly dva typy voličů, uvádí zpravodaj ČT v USA David Miřejovský. První hlasují téměř výhradně v samotný den voleb ve volební místnosti. Ti nejčastěji dají hlas republikánům. Druzí naopak využívají hlasování v předtermínu a korespondenční volbu. A hlasují většinou pro demokraty.

A právě ti podezírají republikány, že dělají vše proto, aby jejich voliče – často z etnických menšin – nenechali hlasovat. Zavádějí například přísnější požadavky na identifikaci voličů, zkracují čas pro vyžádání korespondenčního hlasovacího lístku nebo omezují volební urny v ulicích.

Prezident Joe Biden a viceprezidentka Kamala Harrisová proto vyzvali k prosazení federálních hlasovacích pravidel, které by stály nad zákony jednotlivých států. A také mimochodem podpořily způsoby hlasování, které preferují voliči demokratů.

„Věřím, že ohrožení naší demokracie je tak vážné, že musíme najít cestu, jak zákon o hlasovacích právech schválit,“ prohlásil Biden.

Jak změnit pravidla pro přijímání zákonů?

Kardinální otázkou nyní je, jak toho dosáhnout. Demokratická strana potřebuje pro schválení takového zákona ve stočlenném Senátu šedesát hlasů, které nemá. Síly jsou nyní rozděleny přesně půl na půl.

Prezident se tedy vyslovil pro změnu pravidel, která by umožnila přijímat všechny zákony v Senátu jen prostou většinou. To by nahrávalo demokratům, protože při rovnosti hlasování má rozhodující – padesátý první hlas – viceprezidentka Harrisová. Pro americký politický systém by to byla naprostá revoluce.