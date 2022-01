Kaliforňané musí recyklovat odpad z potravin. Od ledna už nesmí do směsi

Ve Spojených státech končí na skládkách až čtyřicet procent potravin, což vedle masivního plýtvání znamená také nezanedbatelný zdroj metanu. Na skládkách se ho uvolní až patnáct procent amerických metanových emisí. Je to přitom mnohem silnější skleníkový plyn než oxid uhličitý.

Od ledna proto v Kalifornii nesmí do směsného odpadu slupky z ovoce a zeleniny, kuřecí kosti nebo nejrůznější kuchyňské zbytky. Budou se recyklovat zvlášť.

„Chováme se odpovědně a nenecháváme na příští generaci, aby to řešila,“ říká ředitel recyklační firmy z okresu Yolo Ramin Yazdani.

Výjimka pro venkovská místa, kvůli medvědům

V tak velkém měřítku, jako je čtyřicetimilionová Kalifornie, se zpracování bioodpadu ještě nezkoušelo. Velkoměsta Los Angeles, San Diego a Sacramento už hlásí, že to od ledna nestihnou. Z dvou set kalifornských kompostáren má pouze pětatřicet dostatečnou kapacitu.

„Chvíli to trvá. Musíte to lidem vysvětlovat a naučit je to, než si na něco nového zvyknou,“ míní odborník na recyklaci z Kalifornské univerzity v Davisu Ned Spang.

Výjimku mají venkovské oblasti, kde by mohli biopopelnice vybírat medvědi. Mnoho měst zvýší poplatky za svoz odpadu. Náklady ale částečně pokryje koncový produkt –⁠ kompost. „Prodáváme ho zpět do zemědělství a máme i program pro obyvatele, můžou si pro kompost přijít,“ radí Yazdani.