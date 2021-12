Mezi Británií a EU začnou od nového roku platit plné celní kontroly

Brexit zkomplikoval i zdražil obchod s Evropskou unií. Na meziroční propad v miliardách liber si stěžují zvlášť britští vývozci jídla a nápojů. Zvyknout si musí i české firmy.

„Dopravci se po brexitu už museli naučit mnohé, to, co možná už předtím zapomněli, protože ta výhoda být součástí jednoho evropského společenství bez hraničních kontrol, celního odbavení, je obrovská,“ říká generální tajemník sdružení dopravců ČESMAD Bohemia Vojtěch Hromíř.

Británie na rozdíl od Evropské unie po brexitu odkládala zavádění plných hraničních kontrol. Postupně s nimi Londýn začne od 1. ledna. Pro exportéry tak bude znamenat obchodování přes Lamanšský průliv stále větší byrokratickou zátěž.

Vláda premiéra Johnsona považuje brexit i přes pochyby opozice za triumfální úspěch. „Můžeme každé ráno začít s modlitbami. To bych mohl navrhnout jako sněmovní rezoluci, abychom tím brexit oslavili. Měli bychom mít brexitovou modlitbu a možná i brexitovou kantátu,“ řekl při projevu lídr britské Dolní sněmovny Jacob Rees-Mogg.

Méně globální obchod

Británie musí dál investovat desítky milionů liber do pohraniční infrastruktury. Na plné pobrexitové kontroly pořád není zcela připravená. I tak od nového roku pocítí unijní exportéři změny.

„Dopravci musí být zaregistrováni ve speciálním systému. Nedostanou se do Británie bez řádného celního odbavení zboží, a už to nepůjde udělat zpětně. To bude ta hlavní změna, která přijde od 1. ledna,“ vysvětluje Hromíř.

Anglická centrální banka spočítala, že britský obchod se stává stále míň globálním, a to ve srovnání s největšími unijními státy Německem, Francií, Itálií a Španělskem. Premiér Johnson pak čelí kritice, že po odchodu prezidenta Trumpa je slibovaná dohoda o volném obchodu s USA v nedohlednu.