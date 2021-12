Johnsonovi konzervativci ve volbách ztratili obvod, který drželi skoro dvě stě let

Voliči si nového zástupce v parlamentu vybírali poté, co konzervativní poslanec za tento obvod odstoupil kvůli porušení pravidel lobbingu. Helen Morganová, nově zvolená poslankyně za liberální demokraty získala asi 17 960 hlasů, její konzervativní rival Neil Shastri-Hurst 12 032 hlasů. O poslanecký mandát se ucházelo celkem čtrnáct kandidátů.

„Dnes lidé v North Shropshiru promluvili jménem lidí v Británii. Hlasitě a naprosto jasně řekli: Borisi Johnsone, večírek skončil,“ uvedla Morganová po ohlášení volebních výsledků.

Volební obvod North Shropshire existuje od 30. let 19. století a až do nynějška v něm vždy vítězili konzervativci, uvádí BBC. Agentura Reuters ho označuje za silně konzervativní oblast s jasnou podporu brexitu. Jde o venkovský region u hranice Anglie s Walesem s velkým podílem zemědělství a stárnoucími obyvateli, asi čtvrtina z nich je starší 65 let.

Konzervativci utrpěli drtivou porážku v North Shropshiru v době, kdy je Johnson pod tlakem kvůli aférám s údajnými večírky v Downing Street v době lockdownu či drahou rekonstrukcí bytu. Kritice čelí i za chaotické stahování z Afghánistánu. V úterý zažil neskrývanou rebelii v řadách vlastní strany, když se desítky zákonodárců postavily proti zpřísnění koronavirových opatření.

Agentura Reuters připomíná, že britští voliči doplňovací volby často využívají jako příležitost potrestat vládnoucí stranu, ale drtivá porážka konzervativců v North Shropshiru je považována za výraz hluboké nespokojenosti.