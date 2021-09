Britští zpravodajci nečekali, že Kábul padne ještě letos

„Hlavní zpráva, se kterou jsme pracovali, byla, že (…) po odchodu vojsk ke konci srpna přijde vytrvalé zhoršování situace a že je nepravděpodobné, že by Kábul padl letos. (…) To neznamená, že bychom neměli záložní plán nebo netestovali další varianty. Jen abychom si to ujasnili, tento pohled byl mezi našimi spojenci v NATO široce sdílený,“ uvedl Raab.

Po jednání v parlamentu se ministr Raab chystá na cestu do zmíněného regionu, ale neupřesnil, do které země a se kterými partnery bude jednat.

Poslanci opakovaně ministrovi vytýkali nepřesnost nebo absenci konkrétních údajů a čísel v jeho odpovědích. Podle Raaba například britská vláda neví, kolik přesně britských občanů ještě v Afghánistánu zůstalo, ale jsou jich „nižší stovky“, píše stanice BBC. Ať už je jejich počet jakýkoliv, je to „příliš mnoho“, uvedl ministr.

Britská vláda by v budoucnu ráda měla diplomatické zastoupení v Afghánistánu, ačkoliv to bezpečnostní situace aktuálně nedovoluje, uvedl Raab.