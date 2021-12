Sobecká Evropa odsuzuje k smrti lidi na okraji společnosti, řekl papež azylantům na ostrově Lesbos

„Doufáme, že nám papež pomůže“

Jedním z těch, kteří byli pozváni do blízkosti papeže, byl i Christian Tango Mukaya, otec tří dětí z Konga, který se během cesty do Evropy rozdělil se svou ženou a nyní ji nemůže najít. Doufal proto, že jeho zviditelnění po boku Františka by mohlo pomoci celou rodinu opět spojit.

„Doufáme, že jednou budeme zase všichni spolu,“ uvedl ještě před papežovým příjezdem. „A doufáme rovněž, že nám příjezd papeže pomůže přinést změnu. Pokud jde o podmínky, ve kterých žijeme, chtěli bychom lepší život. Trpíme tady, je zima, nemáme topení. Chtěli bychom poprosit papeže, aby nám pomohl,“ dodal Mukaya.

Ostrov Lesbos navštívil František už v roce 2016, prošel si tehdy nechvalně proslulý tábor Moria, setkal se se stovkami žadatelů o azyl a s některými i poobědval. Zároveň s sebou odvezl do Říma tři syrské muslimské rodiny, celkem dvanáct lidí, z toho šest dětí.