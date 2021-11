Pandemie v Evropě: Německo zpřísňuje opatření, v Belgii bude povinné očkování pro zdravotníky

S certifikátem i do autobusu

Pokud se v autobusech a vlacích budou neočkovaní skutečně muset prokazovat testem, bude vymáhání tohoto opatření podle kritiků nereálné. „Je to nepřipravené, uspěchané a chaotické,“ okomentoval to ministr dopravy Andreas Scheuer, jehož konzervativní unie CDU/CSU míří do opozice.

Přinejmenším zčásti nové opatření ve veřejné dopravě podporuje dosluhující konzervativní kancléřka Angela Merkelová, která již v minulosti zamýšlela zavést testy pro cesty v dálkových vlacích. Návrh tehdy ale podporu nezískal. „Postoj kancléřky k 3G v dálkových vlacích, o kterém se v létě a na jeho sklonku často hovořilo, se nezměnil,“ řekl na pondělní tiskové konferenci mluvčí Merkelové Steffen Seibert. Dodal, že zpřísnění podmínek v dálkové dopravě je nyní oproti létu naléhavější.

Ve čtvrtek se pandemií budou vedle Spolkového sněmu věnovat také premiéři spolkových zemí s kancléřkou Merkelovou a sociálnědemokratickým vicekancléřem Olafem Scholzem, který budoucí německou vládu povede. Na tomto jednání regiony se spolkovou vládou koordinují společný postup proti koronaviru. Lze očekávat, že některé země budou požadovat zpřísnění karanténních opatření.

Výzvy k očkování nefungují

Zpřísnění karanténních opatření už například platí od úterka v Bavorsku, které patří k nejpostiženějším regionům. „Nově se objevuje spojení 2G+ právě ve spojitosti s Bavorskem. Některá zařízení mohou vyžadovat kromě potvrzení o očkování nebo prodělání nemoci i negativní PCR test. Týká se to především hudebních klubů,“ řekl zpravodaj České televize v Německu Martin Jonáš.

„Asi nejtvrdší opatření jsou nyní v Berlíně,“ doplnil Jonáš. „V příštích dnech lidé bez očkování nebo prodělání nemoci nemohou využít například ani služeb kadeřnictví.“