Britské poslance by mohli při setkání s voliči chránit policisté

Ali byl původně označen za podezřelého z vraždy a zadržen byl v Essexu. Později byl zatčen znovu na základě zákona o terorismu a převezen do Londýna. V sobotu soud prodloužil jeho vazbu do 22. října.

O Aliho možné radikalizaci podle BBC policie věděla a byl zařazen do preventivního programu, v němž ale dlouho nepobyl. Zapojení do programu je dobrovolné a není formou trestu.

Aliho otec Harbi Ali Kullane byl podle informace agentury AP v minulosti poradcem somálského premiéra. Řekl, že u něj byli členové protiteroristické jednotky a že je synovým zatčením šokován. „Jsem otřesený. To není, co bych očekával, ve snu by mne nic takového nenapadlo,“ citovala ho AP.

„Aby poslanec nikdy nebyl sám“

Případ rozpoutal debatu o bezpečnosti zákonodárců. Ministryně Patelová v neděli řekla v rozhovoru se stanicí SkyNews, že se nyní uvažuje o poskytnutí policejní ochrany poslancům v jejich volebních obvodech.

První opatření byla přijata hned po Amessově smrti a uvažuje se o dalších. Poslanci měli policii ohlásit, kde se nacházejí. Podle Patelové to nemá ovlivnit práci zákonodárců ve vztahu k voličům.

Ministryně řekla, že je třeba dořešit nejasná místa, například „ohlašovat setkání předem, zjistit si detaily o lidech, s nimiž se poslanci setkají, předběžně zkontrolovat místa setkání a zajistit, aby poslanec nikdy nebyl sám“. Na dotaz, zda by poslanci „v terénu“ mohli být chráněni stejně, jako když jsou v budově parlamentu, Patelová řekla: „Všechny ty otázky a možnosti se právě nyní zvažují.“