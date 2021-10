V Německu stojí před soudem někdejší dozorce jednotek SS, je mu 100 let

Za přísných bezpečnostních opatření a velkého zájmu médií v Německu začal proces s bývalým dozorcem v koncentračním táboře Sachsenhausen. Muž, kterému je 100 let, se zodpovídá z napomáhání k vraždám 3518 vězňů. Je to jeden z posledních procesů, který Německo 76 let po skončení druhé světové války vede s pomocníky nacistického režimu.