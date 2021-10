Německo a Dánsko přivezly ze Sýrie ženy, které se přidaly k teroristům z Islámského státu

„Děti za svou situaci nemohou. Je správné, že děláme vše, co je v našich silách, abychom jim umožnili žít v bezpečí a v dobrém prostředí,“ uvedl v tiskovém prohlášení ministr Maas. „Matky se budou muset za své činy zodpovídat systému trestního soudnictví. Velká část z nich byla po příletu zadržena,“ dodal.

V letadle byly podle ministra zejména osoby, které vyžadují ochranu, zejména nemocné děti a jejich sourozenci nebo děti, jejichž opatrovníci žijí v Německu. V Sýrii žili poslední rok v zajateckém táboře Roj, který je pod kontrolou Kurdů a leží na severovýchodě země.

Podle informací deníku Bild přiletěla ve středu ráno do Sýrie delegace složená ze zástupců německého ministerstva zahraničí a kriminální policie na palubě letadla americké armády. Stroj poté s ženami a dětmi na palubě odletěl do Kuvajtu, odtud celá skupina pokračovala do Německa.

Od pádu Islámského státu v březnu 2019 podnikají obdobné repatriační lety všechny země, jejichž občané se vydali bojovat nebo žít po boku islamistů. Návraty do vlasti ale provázejí velká bezpečnostní opatření a rozhoduje se zpravidla případ od případu. Tento německý let je největší svého druhu od roku 2019.

V Sýrii zůstávají desítky Němců

Podle informací AFP byly na palubě tři ženy, na něž zatykač vydala federální prokuratura v Karlsruhe, která se zabývá terorismem. Podle listu Der Spiegel jedna z žen odjela do Sýrie v roce 2015, naučila se tam zacházet se zbraněmi a nejspíš sloužila u mravnostní policie, která dohlíží na dodržování dobrých mravů z pohledu islámského práva. Jiná žena ze skupiny propagovala Islámský stát na internetových fórech a přesvědčila nejméně jednoho šestnáctiletého Němce k odchodu do Sýrie.

Podle Bildu je aktuálně v táborech pod správou Kurdů ještě sedmdesát dospělých německých občanů a přibližně 150 dětí.